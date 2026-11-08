Ausblick: Kaken Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Kaken Pharmaceutical wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -5,294 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kaken Pharmaceutical nach der Prognose von 1 Analyst 20,81 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,49 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 152,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 56,57 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 85,54 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 76,87 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net