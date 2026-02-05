Kaken Pharmaceutical Aktie
WKN: 858424 / ISIN: JP3207000005
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kaken Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kaken Pharmaceutical gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 24,79 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 129,08 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 19,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,62 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 82,50 JPY, gegenüber 365,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 82,00 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,04 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Kaken Pharmaceutical Co Ltd
