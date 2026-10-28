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WKN DE: A40EG6 / ISIN: FI4000571054

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kalmar öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kalmar präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kalmar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,667 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,700 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Kalmar im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 445,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,74 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,83 Milliarden EUR, gegenüber 1,74 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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