Ausblick: Kalmar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kalmar präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,698 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kalmar ein EPS von 0,420 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 464,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,1 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,72 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,72 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at