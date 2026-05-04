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WKN DE: A40EG6 / ISIN: FI4000571054

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kalmar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kalmar wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kalmar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,639 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 429,8 Millionen EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kalmar 398,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,87 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,55 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,74 Milliarden EUR waren.

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