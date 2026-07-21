Kalmar Aktie
WKN DE: A40EG6 / ISIN: FI4000571054
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kalmar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kalmar gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,665 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 EUR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 443,3 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kalmar einen Umsatz von 420,4 Millionen EUR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,55 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,81 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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