05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kalyan Jewellers India gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kalyan Jewellers India wird am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kalyan Jewellers India ein EPS von 2,12 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kalyan Jewellers India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 99,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 72,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,51 INR, gegenüber 6,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 327,64 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 250,45 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

