Kalyan Jewellers India Aktie
WKN DE: A3C32J / ISIN: INE303R01014
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kalyan Jewellers India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kalyan Jewellers India lädt am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Kalyan Jewellers India einen Gewinn von 1,82 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Kalyan Jewellers India 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 96,97 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 56,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kalyan Jewellers India 61,82 Milliarden INR umsetzen können.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,31 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,93 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 338,27 Milliarden INR, gegenüber 250,45 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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