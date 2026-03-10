Ausblick: Kamada gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kamada stellt am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,078 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 45,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 144,4 Millionen ILS im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,368 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,930 ILS je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 181,2 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 595,8 Millionen ILS im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at