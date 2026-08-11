Ausblick: Kamada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kamada wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD gegenüber 0,470 ILS im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 50,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 160,2 Millionen ILS erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 USD im Vergleich zu 1,21 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 202,2 Millionen USD, gegenüber 622,5 Millionen ILS ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at