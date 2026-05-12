Kamada Aktie

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WKN DE: A0JMEX / ISIN: IL0010941198

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kamada stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kamada präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 ILS je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 46,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 159,0 Millionen ILS erzielt wurde.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,505 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,21 ILS einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 201,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 622,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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