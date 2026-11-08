Kamada Aktie

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WKN DE: A0JMEX / ISIN: IL0010941198

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kamada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kamada stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,128 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kamada 0,300 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 52,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 158,1 Millionen ILS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,478 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,21 ILS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 203,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 622,5 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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