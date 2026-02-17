Kambi Grou b Aktie

WKN DE: A114S0 / ISIN: MT0000780107

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kambi Group B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kambi Group B stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,195 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 SEK erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 43,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 511,2 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,387 EUR, gegenüber 5,89 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 164,9 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,02 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Kambi Group plc (B)

Analysen zu Kambi Group plc (B)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
