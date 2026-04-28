Ausblick: Kambi Group B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kambi Group B gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 40,8 Millionen EUR, was einem Umsatz von 465,9 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,613 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,66 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 171,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at