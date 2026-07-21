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WKN DE: A114S0 / ISIN: MT0000780107

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Kambi Group B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kambi Group B stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,110 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kambi Group B 0,100 SEK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 41,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 443,3 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,616 EUR im Vergleich zu 2,66 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 172,0 Millionen EUR, gegenüber 1,79 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

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