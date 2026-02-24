Ausblick: Kamux öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kamux wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,039 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Kamux mit einem Umsatz von insgesamt 209,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,120 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 880,8 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 1,01 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at