Kamux Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2AJ82 / ISIN: FI4000206750
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kamux stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kamux wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,033 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 236,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 232,6 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 EUR, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 853,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 875,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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