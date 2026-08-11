Kamux Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2AJ82 / ISIN: FI4000206750

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kamux verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kamux gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,037 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kamux in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 217,5 Millionen EUR im Vergleich zu 205,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 873,5 Millionen EUR, gegenüber 875,9 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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