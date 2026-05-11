Ausblick: Kamux veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kamux präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,013 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Kamux mit einem Umsatz von insgesamt 217,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,61 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,090 EUR, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 887,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 875,9 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at