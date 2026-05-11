Kamux Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2AJ82 / ISIN: FI4000206750
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kamux veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kamux präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,013 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Kamux mit einem Umsatz von insgesamt 217,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,61 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,090 EUR, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 887,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 875,9 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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