Kanamoto Aktie

WKN: 887331 / ISIN: JP3215200001

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kanamoto präsentiert Quartalsergebnisse

Kanamoto wird sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 92,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kanamoto 91,77 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kanamoto in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 55,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 53,67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 336,49 JPY, gegenüber 314,15 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 221,66 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 213,27 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

