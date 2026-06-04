Kanamoto Aktie
WKN: 887331 / ISIN: JP3215200001
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04.06.2026 07:01:06
Ausblick: Kanamoto verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kanamoto präsentiert in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 83,08 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 49,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kanamoto 55,72 JPY je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 52,42 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kanamoto einen Umsatz von 51,49 Milliarden JPY eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 364,68 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 314,15 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 221,14 Milliarden JPY, gegenüber 213,27 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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