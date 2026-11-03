Kansai Nerolac Paints Aktie
WKN DE: A14R5E / ISIN: INE531A01024
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kansai Nerolac Paints präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kansai Nerolac Paints wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kansai Nerolac Paints 1,67 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,47 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,54 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,88 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,29 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 89,34 Milliarden INR, gegenüber 80,52 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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