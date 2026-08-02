Kansai Nerolac Paints Aktie
WKN DE: A14R5E / ISIN: INE531A01024
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kansai Nerolac Paints stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kansai Nerolac Paints wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,51 INR. Das entspräche einer Verringerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,73 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,66 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,29 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,11 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 80,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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