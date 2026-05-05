Kansai Nerolac Paints Aktie

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WKN DE: A14R5E / ISIN: INE531A01024

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kansai Nerolac Paints stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kansai Nerolac Paints wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,83 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,14 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,93 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,17 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,21 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 14,14 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 80,21 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 78,23 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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