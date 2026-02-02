Ausblick: Kansai Nerolac Paints veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kansai Nerolac Paints lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kansai Nerolac Paints die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,04 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,77 Prozent verringert. Damals waren 8,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 19,53 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,47 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,14 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 81,15 Milliarden INR, gegenüber 78,23 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at