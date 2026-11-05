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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: KANSAI PAINT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KANSAI PAINT präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 57,75 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,00 Prozent erhöht. Damals waren 43,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KANSAI PAINT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 162,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 144,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 158,29 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 179,65 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 641,84 Milliarden JPY, gegenüber 589,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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