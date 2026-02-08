KANSAI PAINT Aktie
Ausblick: KANSAI PAINT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KANSAI PAINT stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,87 JPY gegenüber 91,45 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,43 Prozent auf 152,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 186,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 202,02 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 590,50 Milliarden JPY, gegenüber 588,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
