KANSAI PAINT Aktie
WKN: 869150 / ISIN: JP3229400001
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: KANSAI PAINT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KANSAI PAINT äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,098 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KANSAI PAINT ein EPS von 30,45 JPY je Aktie vermeldet.
KANSAI PAINT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,93 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 185,17 JPY je Aktie, gegenüber 202,02 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 592,50 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 588,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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