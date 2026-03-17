Ausblick: Kanzhun stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kanzhun wird am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,91 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,06 Milliarden CNY für Kanzhun, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 253,7 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,72 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,480 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,25 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 1,02 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at