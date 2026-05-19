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WKN DE: A3CSB7 / ISIN: KYG5224V1032

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kanzhun verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kanzhun wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 HKD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,37 Milliarden HKD gegenüber 2,06 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,20 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,60 Milliarden HKD, gegenüber 8,97 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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