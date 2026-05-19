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WKN DE: A3CR8G / ISIN: US48553T1060

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kanzhun veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kanzhun stellt am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kanzhun noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,08 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 264,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,44 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 9,31 Milliarden CNY, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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