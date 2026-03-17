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WKN DE: A3CSB7 / ISIN: KYG5224V1032

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kanzhun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kanzhun gibt am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,07 HKD je Aktie gegenüber 0,540 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,30 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 16,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,97 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,29 HKD im Vergleich zu 1,89 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 9,18 Milliarden HKD, gegenüber 7,98 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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