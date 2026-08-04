Ausblick: Kao präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kao wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 33,92 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 28,83 JPY je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 444,23 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 419,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 150,95 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 130,15 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.778,83 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.688,63 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at