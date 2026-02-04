Ausblick: Kao präsentiert Quartalsergebnisse

Kao wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 84,91 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kao ein EPS von 79,09 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 449,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 438,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 266,93 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 231,94 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1.685,95 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1.628,45 Milliarden JPY waren.

