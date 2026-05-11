Ausblick: Kao präsentiert Quartalsergebnisse

Kao wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 55,79 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 49,19 JPY je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 403,74 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 292,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 260,30 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.760,25 Milliarden JPY, gegenüber 1.688,63 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at