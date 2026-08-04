KAR Auction Services Aktie
WKN DE: A0YF1W / ISIN: US48238T1097
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: KAR Auction Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KAR Auction Services wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,349 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 525,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 481,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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