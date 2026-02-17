KAR Auction Services Aktie
Ausblick: KAR Auction Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KAR Auction Services lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,270 USD aus. Im letzten Jahr hatte KAR Auction Services einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 455,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 472,1 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
|
