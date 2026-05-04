KAR Auction Services Aktie

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WKN DE: A0YF1W / ISIN: US48238T1097

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: KAR Auction Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KAR Auction Services öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KAR Auction Services noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KAR Auction Services in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 492,7 Millionen USD im Vergleich zu 460,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber -0,960 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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