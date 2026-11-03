KAR Auction Services Aktie
WKN DE: A0YF1W / ISIN: US48238T1097
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: KAR Auction Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KAR Auction Services wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,379 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,60 Prozent erhöht. Damals waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,53 Prozent auf 555,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu -0,960 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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