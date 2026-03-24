Karman Holdings Aktie
WKN DE: A411WA / ISIN: US4859241048
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Karman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Karman wird am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,115 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1050,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Karman nach den Prognosen von 10 Analysten 132,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,362 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 469,4 Millionen USD im Vergleich zu 345,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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