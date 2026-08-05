Ausblick: Karman legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Karman wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Karman im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,131 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 180,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 56,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,1 Millionen USD in den Büchern standen.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,577 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 731,6 Millionen USD, gegenüber 471,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at