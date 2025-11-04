Ausblick: Karnell Group Registered B legt Quartalsergebnis vor

Karnell Group Registered B stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,700 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,550 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Karnell Group Registered B 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 428,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Karnell Group Registered B 356,6 Millionen SEK umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,37 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,54 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,68 Milliarden SEK, gegenüber 1,40 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at