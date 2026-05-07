Ausblick: Karnell Group Registered B legt Quartalsergebnis vor

Karnell Group Registered B wird am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,410 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Karnell Group Registered B 0,370 SEK je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Karnell Group Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 411,0 Millionen SEK im Vergleich zu 359,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 2,89 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,67 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,85 Milliarden SEK, gegenüber 1,69 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at