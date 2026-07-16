Karnell Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A4092U / ISIN: SE0017832173

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Karnell Group Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Karnell Group Registered B wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,900 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Karnell Group Registered B 0,700 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 16,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 431,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 504,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,98 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,67 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,69 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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