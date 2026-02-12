Ausblick: Karnell Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Karnell Group Registered B lässt sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karnell Group Registered B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,670 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 456,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Karnell Group Registered B einen Umsatz von 402,9 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,48 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 1,54 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,40 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at