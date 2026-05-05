Karnov Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PGZD / ISIN: SE0012323715
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Karnov Group Registered legt Quartalsergebnis vor
Karnov Group Registered lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karnov Group Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,600 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Karnov Group Registered noch 0,720 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 642,7 Millionen SEK – ein Minus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Karnov Group Registered 672,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,17 SEK, gegenüber 9,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,58 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,64 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Karnov Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Karnov Group Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Karnov Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Karnov Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Karnov Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Karnov Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Karnov Group AB Registered Shs
|6,09
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.