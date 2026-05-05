Ausblick: Karnov Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Karnov Group Registered lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karnov Group Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,600 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Karnov Group Registered noch 0,720 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 642,7 Millionen SEK – ein Minus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Karnov Group Registered 672,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,17 SEK, gegenüber 9,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,58 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,64 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at