Karnov Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PGZD / ISIN: SE0012323715
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Karnov Group Registered legt Quartalsergebnis vor
Karnov Group Registered stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,450 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 SEK erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 654,4 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Karnov Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 638,5 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,04 SEK im Vergleich zu 9,00 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden SEK, gegenüber 2,64 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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