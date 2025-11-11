Ausblick: Karnov Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Karnov Group Registered wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,750 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 651,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 647,7 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,29 SEK, gegenüber -0,310 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,66 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,59 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at