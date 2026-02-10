Ausblick: Karnov Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Karnov Group Registered wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,950 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Karnov Group Registered -0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,52 Prozent auf 680,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 690,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,39 SEK, gegenüber -0,310 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,59 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at