Karooooo Aktie
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
|
18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Karooooo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Karooooo lässt sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karooooo die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,56 ZAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Karooooo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,60 Milliarden ZAR für Karooooo, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 75,6 Millionen USD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 39,50 ZAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,58 Milliarden ZAR, gegenüber 313,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Karooooo Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Karooooo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Karooooo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Karooooo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Karooooo Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Karooooo Ltd. Registered Shs
|60,38
|-3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.